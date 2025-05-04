Машину розірвало, а постраждалий залишився без ніг: у Києві сталася моторошна ДТП (фото)

Першу допомогу постраждалим надали очевидці

У ніч на 4 травня у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої автомобіль буквально розірвало. У машині були двоє чоловіків і обидва серйозно постраждали.

Інформація про це була опублікована в одному з місцевих Telegram каналів. Там зазначили, що автомобіль занесло мокрою дорогою і він врізався в конструкцію на Дарницькому мості.

Автор посту пише, що від удару машину розірвало навпіл, її частина повисла під мостом.

"У салоні було двоє чоловіків, одному з них, молодому хлопцю, відірвало обидві ноги, другий вилетів з машини і теж отримав тяжкі травми", — йдеться у пості.

Дарницький міст на карті

Автор наголошує, що першу допомогу постраждалим надали очевидці, а також працівники держслужби охорони. Вони наклали турнікети на ампутовані кінцівки.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу в офіційних джерелах інформації про цю дорожньо-транспортну пригоду немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Полтавщині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса та легковика. Внаслідок пригоди загинули четверо людей, серед них неповнолітня. Відомо, що за кермом мікроавтобуса був 65-річний водій, у легковику — 24-річний хлопець.