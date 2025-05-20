На Закарпатті батьки закували сина в ланцюг і підпалили, дитина загинула. Що вирішив суд

Дорослі намагалися приховати свою провину

Мати та її співмешканець на Закарпатті закували у ланцюг 10-річного сина. Мати облила його бензином, від чого на дитині спалахнув одяг, хлопчик загинув від опіків, а батьки отримали вирок.

П'яні мати та її співмешканець взялися "виховувати" хлопчика

Як встановило слідство, у селі Серне на Берегівщині 31-річна мати та її 35-річний співмешканець, у стані алкогольного сп’яніння, вирішили "покарати" дитину за нібито крадіжку телефону та грошей, пише "Закарпаття 24". Чоловік металевим ланцюгом за шию прив’язав хлопчика до стовпа. Він зафіксував ланцюг навісним замком, віддавши ключ матері. Хлопчик простояв так 10–15 хвилин, після чого вони його звільнили.

Проте матері та її співмешканцю видалося, що цього замало й вони вирішили продовжити знущання з дитини. Мати облила сина горючою рідиною з пляшки (за її словами – не знала, що це був бензин). Співмешканець курив поруч, одяг на дитині спалахнув.

Чоловік та жінка загасили його, проте дитина отримала значні опіки. Батьки кілька годин зволікали, але врешті викликали швидку. Дитина отримала 80% опіків тіла. В реанімації лікарі кілька днів боролися за життя хлопчика, проте врятувати його не вдалося, він помер.

Мати та співмешканець намагалися приховати те, що зробили

Спочатку мати та її "друг" заявили, що хлопчик нібито постраждав внаслідок необережного поводження з горючою рідиною, коли допомагав бабусі спалювати сміття на городі. Про це є повідомлення на сайті ДСНС Закарпаття від 14 травня минулого року.

Мати визнала провину лише частково

Під час слухання справи мати визнала себе винною у дозволі посадити дитину на ланцюг та несвоєчасному виклику швидкої допомоги. Проте жінка наполягала, що не знала, що рідина, якою вона облила сина — легкозаймиста.

Який вирок виніс суд

Суд визнав і її, і співмешканця винними у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Також їх визнали винними у залишенні дитини в небезпеці. Обоє отримали по 9 років позбавлення волі.

З родини вилучили ще одну дитину

За словами сусідів та родичів, хлопчик тривалий час зазнавав домашнього насильства. Після його загибелі з родини вилучили ще одну дитину.

Як повідомляв "Телеграф", 29 квітня біля смітників у Рівному було знайдене тіло новонародженої дитини, загорнуте у ковдру. До загибелі дитини причетна її 42-річна мати.