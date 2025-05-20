На Закарпатье родители заковали сына в цепь и подожгли, ребенок погиб. Что решил суд

Взрослые пытались скрыть свою вину

Мать и ее сожитель на Закарпатье заковали в цепь 10-летнего сына. Мать облила его бензином, отчего на ребенке загорелась одежда, мальчик погиб от ожогов, а родители получили приговор.

Пьяные мама и ее сожитель взялись "воспитывать" мальчика

Как установило следствие, в селе Серне на Береговщине 31-летняя мать и ее 35-летний сожитель, в состоянии алкогольного опьянения, решили "наказать" ребенка за якобы кражу телефона и денег, пишет "Закарпатье 24". Мужчина металлической цепью за шею привязал мальчика к столбу. Он зафиксировал цепь навесным замком, отдав ключ матери. Мальчик простоял так 10–15 минут, после чего они его освободили.

Однако матери и ее сожителю показалось, что этого мало, и они решили продолжить издевательство над ребенком. Мать облила сына горючей жидкостью из бутылки (по ее словам – не знала, что это был бензин). Сожитель курил рядом, одежда на ребенке загорелась.

Мужчина и женщина потушили его, однако ребенок получил значительные ожоги. Родители несколько часов медлили, но в конце концов вызвали "скорую". Ребенок получил 80% ожогов тела. В реанимации врачи несколько дней боролись за жизнь мальчика, однако спасти его не удалось, он умер.

Мать и сожитель пытались скрыть то, что сделали

Сначала мать и ее "друг" заявили, что мальчик якобы пострадал в результате неосторожного обращения с горючей жидкостью, когда помогал бабушке сжигать мусор на огороде. Об этом есть сообщение на сайте ГСЧС Закарпатья от 14 мая прошлого года.

Мать признала вину только частично

Во время слушания дела мать признала себя виновной в разрешении посадить ребенка на цепь и несвоевременном вызов скорой помощи. Однако женщина настаивала, что не знала, что жидкость, которой она облила сына, — легковоспламеняющаяся.

Какой приговор вынес суд

Суд признал и ее, и сожителя виновными в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, что повлекло за собой смерть потерпевшего. Также их сочли виновными в оставлении ребенка в опасности. Оба получили по 9 лет лишения свободы.

Из семьи забрали еще одного ребенка

По словам соседей и родственников, мальчик долгое время подвергался домашнему насилию. После его гибели из семьи изъяли еще одного ребенка.

Как сообщал "Телеграф", 29 апреля возле мусорных свалок в Ровно было найдено тело новорожденного ребенка, завернутое в одеяло. К гибели ребенка причастна его 42-летняя мать.