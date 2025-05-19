У Києві посеред дня чоловік зістрибнув із висотки та загинув (фото)

У столиці чоловік загинув від падіння з висоти

В Оболонському районі Києва виявили мертвого чоловіка. Причинною смерті стало падіння з висоти, однак чи було це самогубством встановити правоохоронцям.

Інформацію про цю подію оприлюднив телеграм-канал "Київ оперативний". Повідомляється, що тіло було виявлено на вулиці Левка Лук’яненка, 21.

"На жаль, без шансів на життя. Правоохоронці встановлюють причини", — йдеться у повідомленні.

Крім того, там показали знімок із місця інциденту. Інформація про особистість загиблого та причини його вчинку з’ясовується компетентними органами. Інших деталей не повідомляли.

Як повідомлялося раніше, у польському Кракові у готельній частині студентського гуртожитку знайшли тіла двох українців віком близько 60 років. За даними поліції, один із чоловіків був убитий другим, після цього другий скоїв самогубство.

А у Львові нещодавно 15-річні хлопець і дівчина, взявшись за руки, зістрибнули з балкона 16 поверху. На думку однокласників, це сталося тому, що загиблі брали участь у так званих "іграх смерті" та напередодні отримали дзвінок з однакового невідомого номера.