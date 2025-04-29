Зістрибнули тримаючись за руки: у справі самогубства підлітків у Львові знайшли дивні обставини

Однокласник загиблого хлопця у Львові вказав на дивні обставини смерті

У Львові сталася трагедія — двоє підлітків загинули після падіння з 16-го поверху багатоповерхівки. Попередньо правоохоронці встановили, що хлопець та дівчина трималися за руки під час падіння з балкона сходової клітки.

Поліція наразі розслідує інцидент та розглядає версію про самогубство. "Правоохоронці встановили особи загиблих — це 15-річна жителька Івано-Франківська та львівʼянин віком також 15 років. Вони померли від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти", — йдеться у повідомленні ГУНП у Львівській області.

Місцеві ЗМІ передають, що один з однокласників загиблого хлопця припустив, що трагедія може бути пов'язана з так званими "іграми смерті". Подібні випадки раніше асоціювали з небезпечними мережевими "челенджами", зокрема сумнозвісним "Синім китом". Також хлопець каже, що напередодні його однокласник, який скоїв самогубство, був у хорошому настрої. Він мав хороші стосунки з однокласниками, друзями, проти нього начебто ніхто не скоював булінг. "Останнє, що чули, це те, що їм надійшов дзвінок з однакового номера в телеграмі", — каже хлопець. Разом з ним загинула і його дівчина, 15-річна жителька Франківська.

Втім, версія про причетність "ігор смерті" до трагедії чи дзвінка з телеграм-каналу наразі є лише припущенням і не має офіційного підтвердження від поліції. Слідчі дії тривають.

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