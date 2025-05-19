В Киеве посреди дня мужчина спрыгнул с высотки и погиб (фото)

В столице мужчина погиб от падения с высоты

В Оболонском районе Киева обнаружили мертвого мужчину. Причинной смерти стало падение с высоты, однако было ли это самоубийством предстоит установить правоохранителям.

Информацию об этом происшествии обнародовал telegram-канал Киев оперативный. Сообщается, что тело было обнаружено на улице Левка Лукьяненко, 21.

"К сожалению, без шансов на жизнь. Правоохранители устанавливают причины", — говорится в сообщении.

Кроме того, там показали снимок с места инцидента. Информация о личности погибшего и причинах его поступка выясняется компетентными органами. Других деталей не сообщалось.

Как сообщалось ранее, в польском Кракове в гостиничной части студенческого общежития нашли тела двух украинцев в возрасте около 60 лет. Согласно данным полиции, один из мужчин был убит вторым, после этого второй совершил самоубийство.

А во Львове недавно 15-летние парень и девушка взявшись за руки спрыгнули с балкона 16 этажа. По мнению одноклассников, это произошло потому, что погибшие участвовали в так называемых "играх смерти" и накануне получили звонок из одинакового неизвестного номера.