14-річна дівчина ледь не згоріла через удар струмом на електричці під Києвом: відео не для слабкодухих
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Школярка торкнулася дротів головою
Увечері 9 травня на залізничному вокзалі в Бучі неповнолітню дівчину уразило струмом, коли вона перебувала на даху вагона. За попередніми даними, постраждала отримала термічні опіки 3-4 ступеня й наразі перебуває у реанімації.
Про це повідомила поліція Київської області. На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група та ювенальні інспектори, які з’ясовують обставини події.
"За попередньою інформацією, 14-річна дівчина перебувала на даху потяга. Постраждалу з термічними опіками 3-4 ступеню госпіталізовано до медичного закладу", — дописали правоохоронці.
Очевидці розповіли, що школярка торкнулась головою електродротів, після чого спалахнуло полум’я.
Зверніть увагу, на відео присутні чутливі кадри!
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 43-річного жителя Татарбунар на Одещині госпіталізували з гіпертонічним кризом після візиту до місцевого ТЦК. Чоловік прийшов у поліцію як свідок ДТП, де постраждала його дитина, але звідти його забрали до військкомату за підозрою в ухиленні від мобілізації.