Школяр помер під час уроку фізкультури: деталі трагедії в ліцеї Полтавщини

7-класник займався боксом тричі на тиждень і не скаржився на здоров'я

У Пирятинському ліцеї №6 на Полтавщині раптово помер 13-річний хлопець — він знепритомнів під час уроку фізкультури. Вчителька та медик намагалися реанімувати дитину за допомогою штучної вентиляції легень та непрямого масажу серця, проте ці спроби виявилися марними.

Про це "Суспільне Полтава" повідомив директор закладу Микола Василенко. Він зазначив, що під час уроку фізкультури підліток пробіг 2 кола по 500 метрів і присів, після чого втратив свідомість. Учитель фізкультури та медики ліцею намагалися реанімувати його на місці. Швидка допомога прибула через 5 хвилин.

У мережі показали кадри з місця інциденту, який стався 5 травня:

За словами директора закладу, учень 7-го класу займався боксом тричі на тиждень і не скаржився на здоров'я. Він неодноразово проходив медичні огляди і його стан був оцінений як задовільний. У лютому хлопець перехворів на ГРВІ.

"Нещодавно він приїхав зі змагань з боксу, де завоював друге місце. 2 роки він займався спортом. Багато тренувався, багато бігав на стадіоні. Народився 3.03.2012. І так сталося, що 5.05.2025 його спіткала така жахлива смерть", — додав Василенко.

Медпрацівник Пирятинського ліцею №6, Олександр Воробей, розповів, що учень був без свідомості, у нього не було серцебиття, і всі спроби реанімації виявилися марними.

Офіційна причина смерті 7-класника буде з’ясована після судово-медичної експертизи. Поліція відкрила кримінальне провадження для з’ясування обставин трагедії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 лютого 2024 року стало відомо про смерть блогера-мільйонника Юрія Ворожка. Це сталося під час тренування в басейні в Кропивницькому.