14-летняя девушка чуть не сгорела из-за удара током на электричке под Киевом: видео не для слабонервных

Школьница коснулась проводов головой

Вечером 9 мая на железнодорожном вокзале в Буче несовершеннолетняя девушка была поражена током, когда она находилась на крыше вагона. По предварительным данным, пострадавшая получила термические ожоги 3-4 степени и находится в реанимации.

Об этом сообщила полиция Киевской области. На месте инцидента работают следственно-оперативная группа и ювенальные инспекторы, выясняющие обстоятельства произошедшего.

"По предварительной информации, 14-летняя девушка находилась на крыше поезда. Пострадавшая с термическими ожогами 3-4 степени госпитализирована в медицинское учреждение", — дописали правоохранители.

Очевидцы рассказали, что школьница коснулась головой электропроводов, после чего вспыхнуло пламя.

Обратите внимание, на видео находятся чувствительные кадры!

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