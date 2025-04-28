Жахлива ДТП на Львівщині: в аварії загинув 12-річний водій мотоцикла (фото)
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Дитина отримала травми не сумісні із життям
У місті Винники на Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув неповнолітній.
Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області. Трагічна подія сталася 27 квітня близько 17:45 на вулиці Івасюка.
За попередньою інформацією, зіткнулися автомобіль Renault Megane, за кермом якого перебував 18-річний мешканець одного з сіл Львівського району, та мотоцикл невідомої марки, яким керував 12-річний житель Винників.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.
"За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Зазначається, що поліція встановлює всі обставини трагедії.
Раніше "Телеграф" писав, що днями сталася жахлива ДТП на недобудованій об’їзній дорозі Житомира. Внаслідок аварії можуть бути жертви.