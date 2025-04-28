Жахлива ДТП на Львівщині: в аварії загинув 12-річний водій мотоцикла (фото)

Дитина отримала травми не сумісні із життям

У місті Винники на Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув неповнолітній.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області. Трагічна подія сталася 27 квітня близько 17:45 на вулиці Івасюка.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобіль Renault Megane, за кермом якого перебував 18-річний мешканець одного з сіл Львівського району, та мотоцикл невідомої марки, яким керував 12-річний житель Винників.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.​

"За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.​

Зазначається, що поліція встановлює всі обставини трагедії.

ДТП у Винниках

Раніше "Телеграф" писав, що днями сталася жахлива ДТП на недобудованій об’їзній дорозі Житомира. Внаслідок аварії можуть бути жертви.