После столкновения авто перевернулось на бок: в Киеве произошло жуткое ДТП со смертельным исходом (фото, видео)
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Части машины разбросало по дороге
Во вторник, 6 мая, на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием, в результате которого погиб человек.
Еще трое получили различные травмы. Соответствующие фото и видео публикуют киевские Telegram-каналы.
Автомобиль Daewoo поворачивал налево и должен был пропустить встречный Volkswagen, но что-то пошло не так.
В результате столкновения иномарок Volkswagen перевернулся на бок и врезался в дерево. На кадрах видны части машины, которые разбросало по дороге.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, а также как минимум по два экипажа полицейских и медиков.
К сожалению, не обошлось без жертв. По предварительной информации, из Volkswagen достали погибшего пассажира. Еще трое участников аварии были травмированы.
Напомним, в Борисполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Nissan Murano. Водитель, вероятно, уснул за рулем и влетел в дерево. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
Ранее в Киеве на проспекте Степана Бандеры, возле станции метро Почайна, мотоциклист влетел на большой скорости в столб. Удар был настолько сильным, что двухколесный буквально "завис" в вертикальном положении, опершись на опору.