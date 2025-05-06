После столкновения авто перевернулось на бок: в Киеве произошло жуткое ДТП со смертельным исходом (фото, видео)

Части машины разбросало по дороге

Во вторник, 6 мая, на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием, в результате которого погиб человек.

Еще трое получили различные травмы. Соответствующие фото и видео публикуют киевские Telegram-каналы.

Автомобиль Daewoo поворачивал налево и должен был пропустить встречный Volkswagen, но что-то пошло не так.

В результате столкновения иномарок Volkswagen перевернулся на бок и врезался в дерево. На кадрах видны части машины, которые разбросало по дороге.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, а также как минимум по два экипажа полицейских и медиков.

К сожалению, не обошлось без жертв. По предварительной информации, из Volkswagen достали погибшего пассажира. Еще трое участников аварии были травмированы.

Напомним, в Борисполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Nissan Murano. Водитель, вероятно, уснул за рулем и влетел в дерево. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее в Киеве на проспекте Степана Бандеры, возле станции метро Почайна, мотоциклист влетел на большой скорости в столб. Удар был настолько сильным, что двухколесный буквально "завис" в вертикальном положении, опершись на опору.