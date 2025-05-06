На Дніпрі у Києві знайшли мертву жінку: подробиці трагедії (фото)

Тіло перебувало на поверхні води

Трагічний інцидент стався поблизу острова Ольжин у столиці — на поверхні річки Дніпро виявили тіло жінки. Інформація про це надійшла до рятувальників від поліції.

Про подію повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у місті Києві. За інформацією рятувальників, тіло знаходилося на відстані близько трьох метрів від берега.

До місця виклику було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою спеціального спорядження тіло загиблої витягнули на берег та передали слідчо-оперативній групі для встановлення особи та обставин загибелі.

Правоохоронці з'ясовують усі деталі трагічного випадку.

Водолази дістали тіло потопельниці

Нагадуємо, днями в Оболонському районі Києва пролунав вибух у квартирі житлового будинку. Інцидент стався на вулиці Прирічна.

За словами правоохоронців, на місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники та бригада медиків. За попередніми даними, у квартирі здетонувала граната.

Внаслідок вибуху постраждав 41-річний чоловік — власник помешкання. Попередньо, йому відірвало пальці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали чоловіка, який крав речі з могил військових. Киянин пояснив, що збирав іграшки нібито для своєї дитини.