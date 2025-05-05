Аж вилетіли вікна: у Києві в багатоповерхівці пролунав вибух (відео)

Правоохоронці повідомили, що є постраждалий

Вибух в Оболонському районі Києва пролунав у ніч на 5 травня у квартирі житлового будинку. Інцидент стався на вулиці Прирічна.

Ще зранку про це писали місцеві телеграм-канали. Згодом про подробиці повідомили у поліції.

За словами правоохоронців, на місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники та бригада медиків. За попередніми даними, у квартирі здетонувала граната.

Внаслідок вибуху постраждав 41-річний чоловік — власник помешкання. Його з травмами госпіталізували. Наразі стан потерпілого оцінюють лікарі.

Поліція зазначає, що встановлюється походження боєприпасу та всі обставини події.

"Походження боєприпасу наразі встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", — йдеться у повідомленні.

У мережі з'явилися фото та відео від очевидців з місця події. У київських пабліках пишуть, що інцидент стався близько третьої ночі. Як зазначають місцеві жителі, саме в цей час до будинку приїхали рятувальники, медики та правоохоронці.

Також очевидці зазначають, що подія сталася на 2-му поверсі будинку. Вибух був сильним настільки, що у квартирі потерпілого вилетіли вікна.

Попередньо, внаслідок вибуху гранати, п'яний чоловік отримав поранення — йому відірвало пальці.

Раніше "Телеграф" писав, що вибухи у Києві пролунали в ніч проти 4 травня. Російська армія атакувала столицю ударними дронами. Внаслідок удару постраждали 7 осіб, з яких 2 дітей.