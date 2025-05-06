На Днепре в Киеве обнаружили мертвую женщину: подробности трагедии (фото)

Тело находилось на поверхности воды

Трагический инцидент произошел у острова Ольжин в столице — на поверхности реки Днепр обнаружили тело женщины. Информация об этом поступила спасателям от полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве. По информации спасателей, тело находилось на расстоянии около трех метров от берега.

К месту вызова были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. С помощью специального снаряжения тело погибшей вытащили на берег и передали следственно-оперативной группе для установления личности и обстоятельств гибели.

Правоохранители выясняют все детали трагического случая.

Водолазы достали тело утопленницы

Напомним, на днях в Оболонском районе Киева раздался взрыв в квартире жилого дома. Инцидент произошел на улице Приречная.

По словам правоохранителей, на место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники, спасатели и бригада медиков. По предварительным данным, в квартире детонировала граната.

В результате взрыва пострадал 41-летний мужчина — владелец помещения. Предварительно ему оторвало пальцы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали мужчину, который воровал вещи из могил военных. Киевлянин объяснил, что собирал игрушки якобы для своего ребенка.