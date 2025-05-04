Машину разорвало, а пострадавший остался без ног: в Киеве произошло жуткое ДТП (фото)

Первую помощь пострадавшим оказали очевидцы

В ночь на 4 мая в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль буквально разорвало. В машине находились двое мужчин и оба серьезно пострадали.

Информация об этом была опубликована в одном из местных Telegram-каналов. Там отметили, что автомобиль занесло на мокрой дороге и он врезался в конструкцию на Дарницком мосту.

Автор поста пишет, от удара машину разорвало пополам, ее часть повисла под мостом.

"В салоне было двое мужчин, одному из них, молодому парню, оторвало обе ноги, второй вылетел из машины и тоже получил тяжелые травмы", — говорится в посте.

Дарницкий мост на карте

Автор отмечает, что первую помощь пострадавшим оказали очевидцы, а также работники госслужбы охраны. Они наложили турникеты на ампутированные конечности.

Отметим, что на момент публикации материала в официальніх источниках информации о данном дорожно-транспортном происшествии нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. В результате происшествия погибли четыре человека, среди них несовершеннолетний. Известно, что за рулем микроавтобуса находился 65-летний водитель, в легковушке — 24-летний парень.