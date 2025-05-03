На Одещині жінка вбила 9-місячну доньку: як пояснила звірство

Жінці загрожує довічне ув'язнення

На Одещині мати вбила свою дев'ятимісячну донечку через те, що та плакала. Спочатку 43-річна жінка заперечувала свою провину.

Про це повідомила поліція області. Зазначається, що інцидент стався в ніч на 3 травня в одному з населених пунктів Яськівської громади.

"Сьогодні вранці 43-річна жителька одного з населених пунктів Яськівської громади повідомила в поліцію про смерть дев’ятимісячної донечки, зазначивши: дитина померла несподівано", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, мати мала нервовий зрив через плач дитини. Жінка спричинила 9-місячній донці тілесні ушкодження, внаслідок чого вона померла. Попередня причина загибелі — асфіксія (удушення). Точну причину встановить судомо-медична експертиза.

"Фігурантку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15-ти років або довічним ув’язненням", — додають в поліції.

Нагадаємо, у Рівному мати вбила та викинула немовля у смітник. Жінці загрожує всього 5 років ув’язнення, хоча попередня стаття передбачала від 7-15 років до довічного.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сумщину сколихнуло викрадення дітей серед білого дня.