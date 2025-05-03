В Одесской области женщина убила 9-месячную дочь: как объяснила зверство

Женщине грозит пожизненное заключение

На Одесщине мать убила свою девятимесячную дочь из-за того, что та плакала. Сначала 43-летняя женщина отрицала свою вину.

Об этом сообщила полиция области. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 3 мая в одном из населенных пунктов Яськовской общины.

"Сегодня утром 43-летняя жительница одного из населенных пунктов Яськовской общины сообщила в полицию о смерти девятимесячной дочери, отметив: ребенок умер неожиданно", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мать имела нервный срыв из-за плача ребенка. Женщина нанесла 9-месячной дочери телесные повреждения, в результате чего она скончалась. Предварительная причина гибели – асфиксия (удушение). Точную причину установит судомо-медицинская экспертиза.

"Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос по поводу сообщения ей о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Это преступление карается лишением свободы на срок до 15-ти лет или пожизненным заключением", — добавляют в полиции.

Напомним, в Ровно мать убила и выбросила младенца в помойку. Женщине грозит всего 5 лет тюрьмы, хотя предыдущая статья предусматривала от 7-15 лет до пожизненного.

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