Сумщину сколихнуло викрадення дітей серед білого дня: з'ясувалося, що з ними стало

Підстав для вилучення дітей немає

На Сумщині, у селі Грунь Охтирського району, 25 квітня розгорівся скандал через повідомлення про нібито викрадення двох малолітніх дітей. У соцмережах стрімко поширилася інформація — троє невідомих чоловіків напали на дідуся, побили його та викрали двох дітей: 7-річну дівчинку та 9-річного хлопчика.

В українських пабліках прикріплювали заклики допомогти з пошуком і телефон бабусі, яка била на сполох.

Правоохоронці Сумської області оперативно відреагували на ситуацію. Як зауважили в дописі, 54-річна бабуся Тамара звернулася з заявою, що її колишній зять без згоди забрав двох малолітніх онуків, які після смерті матері проживали разом із бабусею та дідусем. Згодом виявилося, що малеча знаходиться в Києві разом із батьком.

"Ювенальна поліція перевірила умови проживання: вони відповідають нормам, загрози життю й здоров’ю дітей немає", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці пояснили, що батько не позбавлений батьківських прав, а судове рішення про визначення місця проживання дітей ще не ухвалене. Відповідно до Сімейного кодексу України, він має переважне право на виховання. Тож підстав для вилучення дітей і повернення їх бабусі немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Софіївській Борщагівці двоє чоловіків силоміць забрали малолітню дитину, погрожуючи її матері-одиначці. За цей злочин їм загрожує до 12 років ув'язнення. За даними слідства, зловмисники проникли до квартири жінки, попередньо дізнавшись про її грошові заощадження.