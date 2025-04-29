Спрыгнули держась за руки: в деле самоубийства подростков во Львове нашли странные обстоятельства

Одноклассник погибшего парня во Львове указал на странные обстоятельства смерти

Во Львове произошла трагедия — два подростка погибли после падения с 16-го этажа многоэтажки. Предварительно стражи порядка установили, что парень и девушка держались за руки во время падения с балкона лестничной клетки.

Полиция расследует инцидент и рассматривает версию о самоубийстве. "Правоохранители установили личности погибших — это 15-летняя жительница Ивано-Франковска и львовянин в возрасте 15 лет. Они умерли от травм, полученных в результате падения с высоты", — говорится в сообщении ГУНП во Львовской области.

Местные СМИ передают, что один из одноклассников погибшего парня предположил, что трагедия может быть связана с так называемыми "играми смерти". Подобные случаи ранее ассоциировали с опасными сетевыми "челленджами", в том числе печально известным "Синим китом". Также парень говорит, что накануне его совершивший самоубийство одноклассник был в хорошем настроении. У него были хорошие отношения с одноклассниками, друзьями, против него вроде бы никто не совершал буллинг. "Последнее, что слышали, это то, что им поступил звонок с одинакового номера в телеграмме", — говорит парень. Вместе с ним погибла и его девушка, 15-летняя франковская жительница.

Впрочем, версия о причастности "игр смерти" к трагедии или звонку из телеграмм-канала является лишь предположением и не имеет официального подтверждения от полиции. Следственные действия продолжаются.

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