В Киеве мужчина избил щенка на глазах у прохожих: вмешалась полиция

В полиции Киева сразу отреагировали на избиение щенка

В Киеве на Березняках мужчина жестоко издевался над щенком, что вызвало возмущение среди местных жителей. Полиция приступила к проверке по факту жестокого обращения с животным и устанавливает обстоятельства инцидента.

Как сообщил местный паблик, инцидент произошел недалеко от магазина "Фора", на бульваре Амвросия Бучмы, 6А.

По словам очевидцев, украинец с особой агрессией обращался с маленьким щенком.

Скриншот с видео

Одна из свидетелей рассказала, что он бил животное поводком по спине, а когда женщина попыталась снять это на видео, агрессор поднял собачку за шею.

Кроме того, мужчина пытался напасть на киевлянку, чтобы помешать ей зафиксировать преступление. Другой свидетель подтвердил, что мужчина наносил домашнему любимцу удары, объясняя это "воспитанием".

"Особое возмущение вызывает то, что это происходило на глазах у ребенка, который, вероятно, считал такие действия нормой", — говорится в сообщении.

Мужчина также оговорился, что является военным, что требует проверки. После сделанного он покинул место происшествия и направился в дом №7 на том же бульваре.

В полиции Киева сразу отреагировали на избиение щенка. Правоохранители начали проверку по факту жестокого обращения с животным в Днепровском районе. Выясняются обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что организация UAnimals обратилась к сотрудникам полиции из-за случая жестокого обращения с лошадью в Буковеле. В сети появилось видео, на котором мужчина бьет истощенное животное палкой, в том числе по ногам.