У Польщі українець намагався спалити начальника: що йому за це буде

Зловмисника знайшли за дві години

У польській Гдині 34-річний українець облив начальника бензином та спробував його спалити. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє польське видання TVP3. Інцидент стався 29 березня, після замаху зловмисник спробував втекти, але його затримали за кілька годин.

"У суботу близько 12:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік підпалив себе. Співробітники поліції виїхали на місце події й встановили, що на 37-річного чоловіка напав його 34-річний співробітник. Поліцейські встановили, що після короткої розмови з начальником злочинець вийшов з кімнати і повернувся з місткістю з горючою речовиною, вилив його на чоловіка, підпалив і втік", — сказано в повідомленні поліції.

Українець не зміг виїхати далеко, а вже через дві години його місцеперебування було встановлено правоохоронцями. Після затримання суд ухвалив взяти чоловіка під арешт терміном на три місяці.

Його звинувачують у замаху на вбивство, тобто він може вирушити за ґрати на довічний термін. Потерпілий вижив, хоч і отримав тяжкі опіки, за його життя борються лікарі.

Як повідомлялося раніше, у польській Познані українець убив дружину та двох дочок. Суд після завершення слідства засудив його до довічного ув’язнення.