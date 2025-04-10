У Чечні виставили тіло підлітка на площі, а його родину хочуть покарати: що сталося (відео 18+)

Бездиханне тіло просто лежить на землі посеред площі, а навколо нього стоять люди

У Чечні тіло 16-річного хлопця, який убив поліцейського, який перебував на посаді, виставили напоказ на площі. А його сім’ю голова Чечні Рамзан Кадиров наказав вигнати з території республіки й відібрати в них майно.

Відео збирання жителів Ачхой-Мартана на площі перед виставленим там трупом підлітка було опубліковано в одному з місцевих каналів. На кадрах видно, що тіло бездиханне просто лежить на землі посеред площі, а навколо нього стоять люди.

Кадиров заявив, що нападника було вбито в ході скоєння атаки.

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"МВС та Росгвардії спільно з ФСБ треба вигнати з території (Чеченської — Ред.) республіки батьків і братів тих, хто стоїть за цим. Їхнє майно треба вилучити. Якщо вони після цього не припинять (нібито, — ред.) працювати на Україну, яка їх фінансує, тоді й інших родичів необхідно надіслати", — процитували пропагандистські ЗМІ слова Кадирова.

Напали на поліцейських підліток. Фото: соцмережі

Передісторія

7 квітня в місті Ачхой-Мартан місцевий житель озброївся ножем і атакував співробітників поліції, які перебували на посту. В результаті один із правоохоронців отримав тяжкі поранення і був госпіталізований, але згодом помер у лікарні.

Ачхой-Мартан на карті

Нападника було вбито на місці. За даними каналу NIYSO, нападником був 16-річний житель Ачхой-Мартана на прізвище Хумашев.

Telegram-канал Baza, посилаючись на власні джерела, пише, що нападник підліток нібито жив всього за кілометр від поста.

До речі, це не єдиний випадок, коли в Чечні показово залишають тіло вбивці на площі. Наприклад, у 2018 році місцеві силовики у Чечні показово кинули на площі труп підозрюваного у вбивстві начальника поліції у селі Авторів Абубакара Устарханова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії поліцейський мучив мешканців Чукотки у саморобній клітці.