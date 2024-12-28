Вбив чотирьох малолітніх дітей і намагався перерізати горло собі. В Росії стався жахливий злочин

Загалом сім'я мала шістьох дітей

У Росії батько вбив чотирьох малолітніх дітей, поки дружина спала на другому поверсі будинку. Загалом у сім'ї шестеро дітей.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що інцидент стався у СНТ "Міжурка" у Тверській області.

Відомо, що чоловік вбив трьох хлопчиків 3, 5 та 7 років та однорічну дівчинку. Батько — уродженець Таджикистану з громадянством РФ.

"Мати спала на другому поверсі приватного будинку в СНТ "Міжурка" у Тверській області. Коли почула шум, спустилася вниз разом із чоловіком. Малюків уже не було в живих. Чоловіка змогли зупинити в той момент, коли він намагався порізати собі горло", — йдеться у повідомленні.

Брат фігуранта каже, що чоловік став поводитися неадекватно приблизно три дні тому. Наразі чоловіка відвезли до реанімації з порізом шиї. 37-річний фігурант на штучній вентиляції легень (ШВЛ). За попередніми даними, його реанімували.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові чоловік жорстко вбив цивільну дружину. Його вже затримала поліція. Він задушив мотузкою свою співмешканку, а потім замотав у килим.

Раніше "Телеграф" писав, що киянин жорстоко вбив рідну бабусю, адже йому не сподобався її суп. Чоловік отримав дев'ять років позбавлення волі.