Дикий народ: у Росії поліцейський мучив жителів Чукотки у саморобній клітці (фото)

Суд вже ухвалив рішення

В Росії поліцейського, який жорстоко знущався з людей, засудили до умовного терміну. Правоохоронець садив людей у саморобну клітку та бив.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що жертвами поліцейського були затримані люди.

Інцидент стався у чукотському селі Янракіннот. Чинний правоохоронець після затримання порушників закону поміщав їх у саморобну клітку. Він тривалий час не давав їм їжі та води, не випускав в туалет та бив. Одній з затриманих жінок він зламав руку.

"До 4 років 8 місяців позбавлення волі умовно засудили дільничного Володимира Миронова", — йдеться у повідомленні.

Суд визнав поліцейського винним у перевищенні посадових повноважень із застосуванням насильства. Але суд не вбачає в діях поліцейського тортур, тому обрав йому умовний термін.

У мережі також публікують кілька речень з листування дільничого зі своїм знайомим, з яких випливає, що засуджений знущався з людей протягом 4 років. Суд ухвалив демонтувати та знищити клітку.

"Це я сам вигадав і 4 роки практикував (…) Клітку виявляється було не можна", — писав поліцейський.

Нагадаємо, що росіянин жорстоко вбив двох українських військових у Німеччині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії горів суднобудівний завод. Відомо про кількох постраждалих.