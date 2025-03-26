У Підмосков’ї намагалися вбити офіцера Міноборони РФ (фото)

У Росії стався замах на чиновника Міноборони

У середу, 26 березня, у населеному пункті Железнодорожний Московської області (РФ) відбулася спроба ліквідації офіцера Міноборони. Його врятував особистий водій.

Про це повідомив пов’язаний із силовиками телеграм-канал "112". Інцидент стався у ЖК "Ольгіно парк".

Очевидці розповіли, що невідомий чекав біля під’їзду одного із мешканців комплексу. Як тільки той вийшов, по ньому відкрили вогонь.

Кіллер стріляв у військового з пістолета Макарова з глушником. За попередньою інформацією, постраждалий встиг отримати поранення, але особистий водій співробітника Міноборони відкрив вогонь у відповідь.

Раніше повідомлялося, що невідомому вдалося втекти автомобілем, проте незабаром його затримали. Російські паблики писали, що нібито кілер є військовослужбовцем і відмовляється давати свідчення.

Виявилося, що це була фейкова інформація, а тіло кілера знайшли у лісосмузі, у підмосковній Балашихі, про що свідчать опубліковані фото.

Нагадаємо, в російському Енгельсі 20 березня пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, українські ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, по якому вже били 11 лютого, а також важливий військовий аеродром.