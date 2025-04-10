В Чечне выставили тело подростка на площади, а его семью хотят наказать: что произошло (видео 18+)

Бездыханное тело просто лежит на земле посреди площади, а вокруг него стоят люди

В Чечне тело 16-летнего парня, который убил находившегося на посту полицейского, выставили напоказ на площади. А его семью глава Чечни Рамзан Кадыров приказал выгнать с территории республики и отнять у них имущество.

Видео сбора жителей Ачхой-Мартана на площади перед выставленным там трупом подростка было опубликовано в одном из местных каналов. На кадрах видно, что бездыханное тело просто лежит на земле посреди площади, а вокруг него стоят люди.

Кадыров заявил, что нападавший был убит в ходе совершения атаки. Его действиями якобы руководили некие люди, находящиеся в Турции, и якобы гражданин Украины.

Внимание! Видео 18+

"МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории (Чеченской — Ред.) республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят (якобы, — Ред.) работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать", — процитировали пропагандистские СМИ слова Кадырова.

Напавший на полицейских подросток. Фото: соцсети

Предыстория

7 апреля в городе Ачхой-Мартан местный житель вооружился ножом и атаковал находившихся на посту сотрудников полиции. В результате один из правоохранителей получил тяжелые ранения и был госпитализирован, но спустя некоторое время умер в больнице.

Ачхой-Мартан на карте

Нападавший был убит на месте. По данным канала NIYSO, нападавшим был 16-летний житель Ачхой-Мартана по фамилии Хумашев.

Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники, пишет, что нападавший подросток якобы жил всего в километре от поста.

К слову, это далеко не единственный случай, когда в Чечне показательно оставляют тело убийцы на площади. Например, в 2018 году местные силовики в Чечне показательно бросили на площади труп подозреваемого в убийстве начальника полиции в селе Авторов Абубакара Устарханова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России полицейский мучил жителей Чукотки в самодельной клетке.