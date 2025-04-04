Дикий народ: в России полицейский мучил жителей Чукотки в самодельной клетке (фото)
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Суд уже принял решение
В России полицейского, жестоко издевавшегося над людьми, приговорили к условному сроку. Правоохранитель сажал людей в самодельную клетку и избивал.
Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что жертвами полицейского были задержанные люди.
Инцидент произошел в чукотской деревне Янракиннот. Действующий правоохранитель после задержания нарушителей закона помещал его в самодельную клетку. Он долго не давал им пищи и воды, не выпускал в туалет и избивал. Одной из задержанных женщин он сломал руку.
"К 4 годам 8 месяцам лишения свободы условно приговорили участкового Владимира Миронова", — говорится в сообщении.
Суд признал полицейского виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Но судья не видит в действиях полицейского пыток, поэтому избрал ему условный срок.
В сети также публикуют несколько предложений с переписки участкового со своим знакомым, из которых следует, что осужденный издевался над людьми в течение 4 лет. Суд принял решение демонтировать и уничтожить клетку.
"Это я сам придумал и 4 года практиковал (…) Клетку оказывалось нельзя было", — писал полицейский.
Напомним, что россиянин жестоко убил двух украинских военных в Германии.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России горел судостроительный завод. Известно о нескольких пострадавших.