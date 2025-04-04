Дикий народ: в России полицейский мучил жителей Чукотки в самодельной клетке (фото)

Суд уже принял решение

В России полицейского, жестоко издевавшегося над людьми, приговорили к условному сроку. Правоохранитель сажал людей в самодельную клетку и избивал.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что жертвами полицейского были задержанные люди.

Инцидент произошел в чукотской деревне Янракиннот. Действующий правоохранитель после задержания нарушителей закона помещал его в самодельную клетку. Он долго не давал им пищи и воды, не выпускал в туалет и избивал. Одной из задержанных женщин он сломал руку.

"К 4 годам 8 месяцам лишения свободы условно приговорили участкового Владимира Миронова", — говорится в сообщении.

Суд признал полицейского виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Но судья не видит в действиях полицейского пыток, поэтому избрал ему условный срок.

В сети также публикуют несколько предложений с переписки участкового со своим знакомым, из которых следует, что осужденный издевался над людьми в течение 4 лет. Суд принял решение демонтировать и уничтожить клетку.

"Это я сам придумал и 4 года практиковал (…) Клетку оказывалось нельзя было", — писал полицейский.

Напомним, что россиянин жестоко убил двух украинских военных в Германии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России горел судостроительный завод. Известно о нескольких пострадавших.