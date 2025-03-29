Українець міг влаштувати різанину в центрі Амстердама: що відомо

У Нідерландах чоловік із ножем атакував п’ятьох осіб.

Поліція Амстердама встановила особу чоловіка, який, ймовірно, вчинив напад із ножем біля площі Дам 27 березня, поранивши п’ятьох перехожих. За даними слідства, це 30-річний громадянин України, уродженець Донецької області.

Про це повідомляє видання NOS. Чоловік отримав поранення ноги під час затримання, тож зараз він перебуває в лікарні при пенітенціарній установі в Схевенінгені. Йому мають обрати запобіжний захід 1 квітня.

Розслідуванням інциденту займається спеціалізований кримінальний відділ, а також підрозділ, що працює над справами, пов’язаними з тероризмом. За словами головного прокурора Де Бекелера, слідчі розглядають усі можливі версії події.

Поліції знадобився час, щоб встановити особу нападника, оскільки при ньому виявили документи з різними іменами. Його мотиви досі залишаються нез’ясованими.

Постраждалими внаслідок нападу стали п’ятеро людей: двоє літніх громадян США, 26-річний чоловік із Польщі, 73-річна жінка з Бельгії та 19-річна громадянка Нідерландів. Четверо з них залишалися в лікарні станом на 28 березня, двоє – у важкому стані.

Нападника вдалося зупинити завдяки відважному вчинку британського туриста, який повалив його на землю та утримував до прибуття поліції. Мер Амстердама відзначила його сміливість і вручила нагороду, проте чоловік побажав залишитися анонімним.

Поліція продовжує розслідування, щоб встановити мотиви нападника та всі обставини злочину.

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