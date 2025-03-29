Украинец мог устроить резню в центре Амстердама: что известно

В Нидерландах мужчина с ножом атаковал пятерых человек.

Полиция Амстердама установила личность мужчины, который, вероятно, совершил нападение с ножом у площади Дам 27 марта, ранив пятерых прохожих. По данным следствия, это 30-летний гражданин Украины, уроженец Донецкой области.

Об этом сообщает издание NOS. Мужчина получил ранение ноги во время задержания, сейчас он находится в больнице при пенитенциарном учреждении в Схевенингене. Ему должны избрать меру пресечения 1 апреля.

Расследованием инцидента занимается специализированный уголовный отдел, а также подразделение, работающее над делами, связанными с терроризмом. По словам главного прокурора Де Бекелера, следователи рассматривают все возможные версии происшествия.

Полиции понадобилось время, чтобы установить личность нападающего, поскольку при нем обнаружили документы с разными именами. Его мотивы до сих пор остаются невыясненными.

Пострадавшими в результате нападения стали пять человек: двое пожилых граждан США, 26-летний мужчина из Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя гражданка Нидерландов. Четверо из них оставались в больнице по состоянию на 28 марта, двое – в тяжелом состоянии.

Нападавшего удалось остановить благодаря отважному поступку британского туриста, который повалил его на землю и удерживал до прибытия полиции. Мэр Амстердама отметила его смелость и вручила награду, однако мужчина пожелал остаться анонимным.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить мотивы нападающего и все обстоятельства преступления.

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