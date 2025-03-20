"Я всім голови переріжу": в Дніпрі скаржаться на учня, який тероризує цілу гімназію

Поліція та дорослі не вживають жодних заходів

В Дніпрі на відео потрапив учень одного з місцевих навчальних закладів, який тероризує свою школу. Зробити з ним, судячи з усього, або ніхто не хоче, або ніхто просто нічого не може, втім, ситуація доволі критична.

Про це повідомив один з дніпровських пабліків, який виклав відповідні відеозаписи. Судячи з допису, все відбувається у Солонянському ліцеї міста.

"Я всім голови переріжу нах*й": на відео учень 9 класу Солонянського ліцею. Він ходить по коридорах учбового закладу, матюкається, погрожує та кидається на дітей", – сказано у повідомленні.

У коментарях підписники радять здати хлопця "на дурку" (у психіатрічну лікарню), побити, або долучити до вирішення проблеми батьків та поліцію. Інші відповідають, що поліція, схоже, не реагує на поведінку дитини, а до батьків звертатися може бути безсенсово – зроблять винними не школяра, а вчителів, оточення та школу. Також деякі користувачі припустили, що хлопець вживає наркотичні речовини, саме тому в нього така поведінка.

Нагадаємо, наприкінці січня в одному з парків Білої Церкви група підлітків із особливою жорстокістю побила 12-річну школярку. Знущання зняли на відео та виклали у мережу. На кадрах видно, як кривдники погрожують дівчинці, б’ють її ногами та руками, штовхають, сміються та обзивають, а також бризкають в обличчя газовим балончиком.

На даний момент встановлені особи десяти підозрюваних та всі вони учні різних навчальних закладів. Спочатку підліткам віком від 10 до 16 років інкримінували легкі тілесні ушкодження, але після резонансу підозру переглянули. Наразі всіх їх підозрюють у тортурах, а 16-річного хлопця, який ударив Ангеліну по голові та розпорошив їй в обличчя газовий балончик — ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі та його вже взяли під варту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на Оболоні група підлітків жорстоко побила свого однолітка палицями та ланцюгом. Свій злочин зловмисники зафіксували на відео.