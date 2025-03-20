"Я всем головы перережу": в Днепре жалуются на ученика, терроризирующего целую гимназию

Полиция и взрослые не принимают никаких мер

В Днепре на видео попал ученик одного из местных учебных заведений, терроризирующий свою школу. Сделать с ним, судя по всему, либо никто не хочет, либо никто просто ничего не может, впрочем, ситуация достаточно критическая.

Об этом сообщил один из днепровских пабликов, изложивший соответствующие видеозаписи. Судя по сообщению, все происходит в Солонянском лицее города.

"Я всем головы перережу нах*й": на видео ученик 9 класса Солонянского лицея. Он ходит по коридорам учебного заведения, матерится, угрожает и бросается на детей", – говорится в сообщении.

В комментариях подписчики советуют сдать парня "на дурку" (в психиатрическую больницу), избить или приобщить к решению проблемы родителей и полицию. Другие отвечают, что полиция, похоже, не реагирует на поведение ребенка, а к родителям обращаться может быть бессмысленно – сделают виновными не школьника, а учителей, окружение и школу. Также некоторые пользователи предположили, что парень употребляет наркотические вещества, поэтому у него такое поведение.

Напомним, в конце января в одном из парков Белой Церкви группа подростков с особой жестокостью избила 12-летнюю школьницу. Издевательство сняли на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как обидчики угрожают девочке, бьют ее ногами и руками, толкают, смеются и обзывают, а также брызгают в лицо газовым баллончиком.

В настоящее время установлены лица десяти подозреваемых и все они учащиеся разных учебных заведений. Сначала подросткам в возрасте от 10 до 16 лет инкриминировались легкие телесные повреждения, но после резонанса подозрение пересмотрели. Все они подозреваются в пытках, а 16-летнего парня, который ударил Ангелину по голове и распылил ей в лицо газовый баллончик — еще и в вымогательстве денег во время военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы и его уже заключили под стражу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на Оболони группа подростков жестоко избила своего сверстника палками и цепью. Свое преступление злоумышленники запечатлели на видео.