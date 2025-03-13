Чоловіки побилися у громадському туалеті: що вирішив суд

Бив по голові кулаком та коліном, а потім покаявся

У місті Рівне чоловіки побилися у туалеті. Інцидент стався у КЗ "Рівненський центр надання соціальних послуг".

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У документі зазначається, що обвинувачений завдав чоловіку удар кулаком лівої руки в обличчя, а саме в область правої брови, після чого вдарив його правим коліном у лоб.

В результаті бійки потерпілий отримав садно зовнішньої частини правої брови, синці на обох повіках правого ока із крововиливом в око, а також синець лівої виличної кістки. Згідно з висновком експерта, тілесні ушкодження кваліфіковано як легкі.

Суд розглянув обвинувальний акт у спрощеному провадженні за відсутності учасників судового провадження та назвав обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, його щире каяття.

Чоловіку призначили покарання у вигляді штрафу у сумі 850 грн.

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