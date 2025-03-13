Мужчины подрались в общественном туалете: что решил суд
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Бил по голове кулаком и коленом, а потом раскаялся
В городе Ровно мужчины подрались в туалете. Инцидент произошел в КУ "Ровенский центр предоставления социальных услуг".
Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
В документе отмечается, что обвиняемый нанес мужчине удар кулаком левой руки в лицо, а именно в область правой брови, после чего ударил его правым коленом в лоб.
В результате драки пострадавший получил ссадину наружной части правой брови, синяки на обоих веках правого глаза с кровоизлиянием в глаз, а также синяк левой скуловой кости. Согласно заключению эксперта, телесные повреждения квалифицированы как легкие.
Суд рассмотрел обвинительный акт в упрощенном производстве при отсутствии участников судебного производства и назвал обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого, его искреннее раскаяние.
Мужчине назначили наказание в виде штрафа в сумме 850 грн.
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