Мужчины подрались в общественном туалете: что решил суд

Бил по голове кулаком и коленом, а потом раскаялся

В городе Ровно мужчины подрались в туалете. Инцидент произошел в КУ "Ровенский центр предоставления социальных услуг".

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В документе отмечается, что обвиняемый нанес мужчине удар кулаком левой руки в лицо, а именно в область правой брови, после чего ударил его правым коленом в лоб.

В результате драки пострадавший получил ссадину наружной части правой брови, синяки на обоих веках правого глаза с кровоизлиянием в глаз, а также синяк левой скуловой кости. Согласно заключению эксперта, телесные повреждения квалифицированы как легкие.

Суд рассмотрел обвинительный акт в упрощенном производстве при отсутствии участников судебного производства и назвал обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого, его искреннее раскаяние.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в сумме 850 грн.

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