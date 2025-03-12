Бензопила-вбивця посеред Києва забрала життя людини (фото 18+)

Померлому було 47 років

Чоловік перерізав собі горло у Києві. Трагічний випадок стався на вихідних у Печерському районі столиці.

Він працював бензопилою для обрізки гілок дерева, випадково порізав шию інструментом. Про це "Телеграфу" повідомили в поліції Києва.

Речник поліції Дмитро Грищенко каже, що людина травмувала себе ненароком, коли підрізала дерева. Чоловік помер.

У мережі пишуть, що померлому було 47 років. Він втратив багато крові та помер від травм, несумісних з життям, ще до прибуття медиків.

Телеграм-канали опублікували фото. На ньому помітно, що тіло чоловіка закрите, а поруч з ним калюжа крові.

Нагадаємо, напередодні чоловік на Кіровоградщині в Олександрії вчинив самогубство. Перед цим він забарикадувався у квартирі разом з дружиною та дітьми, підривав гранати для страйкболу та кидав їх з вікна.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 11 березня два вибухи пролунали в місті Івано-Франківськ. Загинув молодий хлопець, інший отримав важкі поранення. Що саме вибухнуло, встановлюється. Всіх постраждалих госпіталізовано, одна людина перебуває у важкому стані.