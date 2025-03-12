Бензопила-убийца посреди Киева лишила жизни человека (фото 18+)

Умершему было 47 лет

Мужчина перерезал себе горло в Киеве. Трагический случай произошел на выходных в Печерском районе столицы.

Он работал бензопилой для обрезки веток дерева, случайно порезал шею инструментом. Об этом "Телеграфу" сообщили в полиции Киева.

Спикер полиции Дмитрий Грищенко говорит, что человек травмировал себя нечаянно, когда подрезал деревья. Он умер.

В сети пишут, что умершему было 47 лет. Он потерял много крови и умер от несовместимых с жизнью травм еще до прибытия медиков.

Телеграм-каналы опубликовали фото. На нем заметно, что тело мужчины закрыто, а рядом с ним лужа крови.

Напомним, накануне мужчина в Кировоградской области в Александрии совершил самоубийство. Перед этим он забаррикадировался в квартире с женой и детьми, взрывал гранаты для страйкбола и бросал их из окна.

Как сообщал "Телеграф", вечером 11 марта два взрыва прогремели в городе Ивано-Франковск. Погиб молодой парень, другой получил тяжелые ранения. Что именно взорвалось, устанавливается. Все пострадавшие госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.