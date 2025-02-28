Чоловік загинув, намагаючись зарізати свиню: деталі трагедії на Тернопільщині та фото

Очевидці не змогли зупинити кровотечу

44-літній житель Тернопільської області загинув під час забою свині, завдавши смертельного удару ножем самому собі. Він помер ще до приїзду швидкої від сильної кровотечі.

Про це повідомляє Поліція Тернопільської області у Facebook. Правоохоронці кваліфікували те, що сталося, як нещасний випадок.

"Нещасний випадок з летальними наслідками трапився на Чортківщині. В одному із сіл Борщівської міської громади загинув чоловік. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції", – йдеться у публікації.

Зазначається, що потерпілий разом з родичем та сусідом колов на подвір'ї свиню. У якийсь момент тварина смикнулася і 44-річний чоловік поранився ножем. Лезо увійшло в стегнову артерію, та викликало сильну кровотечу, яку не змогли зупинити очевидці. Чоловік помер ще до приїзду бригади медиків.

"За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок". Триває слідство", – пишуть у пресслужбі.

Раніше перехожі виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням у Подільському районі Києва поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1". Обставини вбивства встановлюють правоохоронці.