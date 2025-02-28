Мужчина погиб, пытаясь зарезать свинью: детали трагедии в Тернопольской области и фото

Очевидцы не смогли остановить кровотечение

44-летний житель Тернопольской области погиб во время забоя свиньи, нанеся смертельный удар ножом самому себе. Он умер еще до приезда скорой от сильного кровотечения.

Об этом сообщает Полиция Тернопольской области в Facebook. Правоохранители квалифицировали произошедшее как несчастный случай.

"Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Чертковщине. В одном из сел Борщевской городской общины погиб мужчина. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Борщевского отделения полиции", — говорится в публикации.

Отмечается, что потерпевший вместе с родственником и соседом колол во дворе свинью. В какой-то момент животное дернулось и 44-летний мужчина поранился ножом. Лезвие вошло в бедренную артерию и вызвало сильное кровотечение, которое не смогли остановить очевидцы. Мужчина умер еще до приезда бригады медиков.

"По данному факту открыто производство в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие", – пишут в пресс-службе.

Ранее прохожие обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в Подольском районе Киева вблизи трамвайной станции "Пуща-Водицкая 1". Обстоятельства убийства устанавливают правоохранители.