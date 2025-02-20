Не гидував ні молодими жінками, ні бабусями: серійного ґвалтівника вшосте відправили до в’язниці

Чоловік тримав у страху все село

У Запоріжжі суд виніс вирок серійному ґвалтівнику, який нападав на жінок у Запорізькому районі. Новий термін позбавлення волі отримав чоловік, який щойно звільнився з в'язниці та встиг скоїти новий злочин.

Чоловік вийшов на волю 24 січня 2024 року, відбувши 8-річний термін за зґвалтування. За три місяці він знову взявся за старе. 30 квітня біля села Дніпрельстан побачив жінку, яка йшла від своєї дачної ділянки до зупинки громадського транспорту. Про це свідчить вирок суду, розміщений на ЄДРСР.

Спочатку злочинець підійшов до жертви з проханням дати цигарку. Потім схопив її за руку та потягнув до лісосмуги. Жінка чинила опір, але нападник бив її та погрожував убивством. У якийсь момент їй вдалося вирватися — вона вибігла на дорогу, намагаючись зупинити автомобіль. Проте машина проїхала повз, а злочинець наздогнав жертву та знову затягнув у кущі.

Він душив жінку, доки та не знепритомніла. Катування тривали близько години. Після зґвалтування потерпіла дісталася додому, але в поліцію одразу не звернулася. Наступного дня вона пішла до гінеколога через травми, і вже медики викликали правоохоронців.

За два місяці до цього випадку, у лютому, той самий злочинець напав на жительку села Лукашеве. Жінка поверталася з магазину, коли за нею почав іти невідомий. Він схопив її та сказав: "Ти підеш зі мною, я за це три рази сидів". На щастя, в цей момент на дорозі з'явилася машина, і нападник утік. Свідок вискочила на дорогу та покликала на допомогу, потім викликала поліцію. Злочинця затримали, однак згодом відпустили.

Злочинець оселився в селі Лукашеве після звільнення з в'язниці. Власного житла не мав — мешкав на горищі покинутого будинку. За словами місцевої старости, від селян постійно надходили скарги на нього. Чоловік зловживав алкоголем, порушував громадський порядок біля будинку культури.

Під час слідства з'ясувалося, що в 2000-х роках цей самий чоловік напав та зґвалтував літню жінку в селі Лукашеве. А загалом це вже його шостий вирок за злочини проти статевої свободи. Уперше до кримінальної відповідальності його притягнули у 2005 році — тоді справу закрили через амністію. У 2008-му дали рік в'язниці за спробу зґвалтування. У 2011 році засудили на 5 років і 6 місяців, а у 2018-му — на 8 років позбавлення волі.

Цього разу суд визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та зґвалтуванні. Враховуючи попередні судимості та рецидив злочину, йому призначили максимальне покарання — 10 років позбавлення волі. Свою провину злочинець не визнав, стверджуючи, що зізнання під час слідчого експерименту з нього "вибили" правоохоронці.

Також раніше "Телеграф" писав про вирок суду щодо серійного вбивці Худолія. Йому зарахували ще один тяжкий злочин.