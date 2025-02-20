Не брезговал ни молодыми женщинами, ни бабушками: серийного насильника в шестой раз отправили в тюрьму

Муж держал в страхе всю деревню

В Запорожье суд вынес приговор серийному насильнику, нападавшему на женщин в Запорожском районе. Новый срок лишения свободы получил мужчина, только что освободившийся из тюрьмы и успел совершить новое преступление.

Мужчина вышел на свободу 24 января 2024, отбыв 8-летний срок за изнасилование. Через три месяца он снова принялся за старое. 30 апреля возле села Днепрольстан увидел женщину, которая шла от своего дачного участка до остановки общественного транспорта. Об этом свидетельствует приговор суда, размещенный в ЕГССР.

Сначала преступник подошел к жертве с просьбой дать папиросу. Потом схватил ее за руку и потащил к лесополосе. Женщина сопротивлялась, но нападавший избивал ее и угрожал убийством. В какой-то момент ей удалось вырваться – она выбежала на дорогу, пытаясь остановить автомобиль. Однако машина проехала мимо, а преступник догнал жертву и снова затащил в кусты.

Он душил женщину, пока она не потеряла сознание. Пытки длились около часа. После изнасилования потерпевшая добралась домой, но в полицию сразу не обратилась. На следующий день она пошла к гинекологу из-за травм, и уже медики вызвали правоохранителей.

За два месяца до этого случая, в феврале, тот же преступник напал на жительницу села Лукашево. Женщина возвращалась из магазина, когда за ней стал идти неизвестный. Он схватил ее и сказал: "Ты пойдешь со мной, я за это три раза сидел". К счастью, в этот момент на дороге появилась машина, и нападавший скрылся. Свидетельница выскочила на дорогу и позвала на помощь, затем вызвала полицию. Преступника задержали, однако впоследствии отпустили.

Преступник поселился в селе Лукашево после освобождения из тюрьмы. Собственного жилья не было — жил на чердаке заброшенного дома. По словам местной старосты, от крестьян постоянно поступали жалобы на него. Муж злоупотреблял алкоголем, нарушал общественный порядок у дома культуры.

В ходе следствия выяснилось, что в 2000-х годах этот самый мужчина напал и изнасиловал пожилую женщину в селе Лукашево. В целом это уже его шестой приговор за преступления против половой свободы. Впервые к уголовной ответственности его привлекли в 2005 году – тогда дело закрыли из-за амнистии. В 2008 году дали год тюрьмы за попытку изнасилования. В 2011 году приговорили к 5 годам и 6 месяцам, а в 2018-м — к 8 годам лишения свободы.

На этот раз суд признал мужчину виновным в нанесении легких телесных повреждений и изнасиловании. Учитывая предыдущие судимости и рецидив преступления, ему назначили максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. Свою вину преступник не признал, утверждая, что признание во время следственного эксперимента из него "выбили" правоохранители.

Также ранее "Телеграф" писал о приговоре суда по поводу серийного убийцы Худолия. Ему засчитали еще одно тяжкое преступление.