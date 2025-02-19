Пенсіонерка побила палицею та вкусила іншу літню жінку: яке покарання обрав суд

Підсудна розкаялася у скоєному

На Одещині між двома сусідками виник конфлікт через непорозуміння у питанні прибирання під`їзду. Одна пенсіонерка перейшла від слів до справи та побила другу літню жінку палицею, а на останок вкусила.

Про це йдеться у вироку Роздільнянського районного суду Одеської області, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В документі зазначається, що бійка сталася у під'їзді багатоквартирного будинку. Підсудна завдала потерпілій не менше двох ударів дерев`яною палицею по різних частинах голови, після чого вкусила її за ліве передпліччя.

Своїми діями зловмисниця спричинила фізичну шкоду сусідці у вигляді наступних тілесних ушкоджень: забиття м`яких тканин у передньому відділі тім`яної ділянки та в лівій скронево-тімяній ділянці волосистої частини голови, садно (із синцем) на лівій щоці, садно з боку внутрішнього півкола у нижній третині лівого передпліччя, йдеться у вироку.

Також повідомляється, що вказані тілесні ушкодження не належать до небезпечних для життя, мають скороминущі наслідки тривалістю не більше 6 днів і за вказаним критерієм кваліфікуються як легкі тілесні ушкодження.

Обставиною, що пом`якшує покарання, суд визнав щире каяття підсудної, а обставиною, що обтяжує покарання, – вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Суд визнав підсудну винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 125 КК України та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850,00 гривень.

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