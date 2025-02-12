На Львівщині маленька дитина загинула у вогні: родина жила біля сміттєзвалища

Обставини її загибелі встановлюють правоохоронці

У Львівській області під час пожежі загинула дитина 5-6 років. Трагедія сталася у саморобному житлі, яке згоріло.

Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Там уточнили, що загибель дитини відбулася в місті Самбір, на вулиці Промисловій.

Близько 6:14 у середу, 12 лютого, поблизу сміттєзвалища патруль національної поліції виявив залишки згорілого саморобного житла та тіло дитини. Зазначається, що загибле маля, ймовірно ромської національності, віком 5-6 років. Обставини трагедії встановлюються.

На жаль, це не єдиний випадок в Україні, коли діти стали жертвами вогню. Наприкінці січня на Рівненщині у приватному будинку сталася смертельна пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей. Мати та ще одна дитина дивом врятувалися і були передані до рук медиків.

Також, як раніше розповідав "Телеграф", 17 січня, у селищі Березанка у Миколаївській області у пожежі загинув десятирічний хлопчик. Займання виникло у квартирі на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку. Під час огляду помешкання рятувальники в одній з сильно задимлених кімнат знайшли тіло десятирічного хлопчика. Дитина загинула ще до прибуття ДСНС.