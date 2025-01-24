Двоє дітей загинули під час пожежі в Рівненській області (фото)

Обставини та причини трагедії встановлюються

На Рівненщині у приватному будинку сталася смертельна пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей. Мати та ще одна дитина дивом врятувалися і були передані до рук медиків.

Вогонь дуже швидко поширювався і будинок згорів практично вщент. Подробиці трагедії розповіли у пресслужбі ДСНС України.

Відомо, що у селі Козак Рівненської області сталася пожежа у житловому будинку. На місце оперативно прибули рятувальники та медики швидкої допомоги. Як виявилося у будинку перебувало троє дітей, їхня мати та родич сім’ї.

До прибуття рятувальників одна дитина змогла самостійно вибігти у двір. У ході ліквідації загоряння пожежники в одній із кімнат виявили ще двох дітей, 2014 та 2021 року народження.

Дітей через вікно передали медикам "швидкої", які негайно почали проводити реанімаційні заходи. На жаль, малечу не вдалося врятувати та вони померли.

Мати ж дітей та родич сім’ї вижили та були госпіталізовані. Медики діагностували у них отруєння чадним газом та гостру реакцію на стрес.

Вогонь практично повністю знищив меблі, побутові прилади та речі у кімнатах будинку. Причини та обставини пожежі встановлюються.

По цій справі компетентними органами проводиться розслідування.

Трагедія сталася у селі Козак

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Миколаївщині в пожежі загинув 10-річний хлопчик. Займання виникло у квартирі на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку у селищі Березанка. Обставини трагедії з’ясовуються поліцією.