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Во Львовской области маленький ребенок погиб в огне: семья жила возле свалки

Автор
Елена Руденко
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Пожар унес жизни ребенка
Пожар унес жизни ребенка. Фото Freepik

Обстоятельства его гибели устанавливают правоохранители

Во Львовской области во время пожара погиб ребенок 5-6 лет. Трагедия произошла в самодельном жилье, которое сгорело.

Об этом сообщил Департамент по гражданской защите Львовской ОГА. Там уточнили, что гибель ребенка произошла в городе Самбор, на улице Промышленной.

Около 6:14 в среду, 12 февраля, около свалки патруль национальной полиции обнаружил остатки сгоревшего самодельного жилья и тело ребенка. Отмечается, что погибший малыш, вероятно, ромской национальности, в возрасте 5-6 лет. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

К сожалению, это не единственный случай в Украине, когда дети стали жертвами огня. В конце января в Ровенской области в частном доме произошел смертельный пожар, в результате которого погибли двое детей. Мать и еще один ребенок чудом спаслись и были переданы в руки медиков.

Также, как ранее рассказывал "Телеграф", 17 января в поселке Березанка в Николаевской области в пожаре погиб десятилетний мальчик. Возгорание возникло в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома. Во время осмотра дома спасатели в одной из сильно задымленных комнат обнаружили тело десятилетнего мальчика. Ребенок погиб еще до прибытия ГСЧС.

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#Львовская область #Пожар #Ребенок #Гибель #Самбор