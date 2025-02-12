Не могли пересуватися. На Одещині під час пожежі в пансіонаті загинули літні пацієнти (фото, відео)

Пошуки трьох людей продовжуються

У селі Малігонове Березовського району Одеської області сталася серйозна пожежа у геріатричному пансіонаті. Внаслідок події є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області. Там зазначили, що до приїзду рятувальників із будівлі евакуйовано 17 осіб, з яких 6 отримали отруєння продуктами горіння. Постраждалих разом з усіма евакуйованими перевезено медиками до лікарні.

Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. Під час гасіння спалаху рятувальники виявили бездиханні тіла трьох людей.

Водночас у Поліції Одеської області повідомляють, що пожежа сталася 11 лютого близько 21:00 в одноповерховій будівлі пансіонату. Виявлені тіла трьох чоловіків, які попередньо належать жителям пансіонату, у віці 53,76 та 77 років, які самостійно не пересувалися.

Поліцейські опитують 17 евакуйованих громадян, які перебувають у лікарні, встановлюють додаткових очевидців та свідків події, вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності підприємства. Слідство продовжується.

Станом на 23:00 11 лютого продовжувалися пошукові роботи ще трьох осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві сталася масштабна пожежа неподалік церкви. У мережі з’явилися фотографії та відео з місця події.