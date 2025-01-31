Чоловік тягав за волосся і душив свою дівчину: як його покарав суд

Він завдав своїй жертві кілька ударів кулаками та ногами по голові та тілу

У Житомирі чоловік під час розпивання алкоголю напав на свою співмешканку нібито з ревнощів. Він тягав її за волосся, бив руками та ногами, а потім почав душити.

Суд залишив домашнього насильника на свободі. Про це свідчить вирок Королівського районного суду Житомира.

У Житомирі чоловік разом зі своєю громадянською дружиною та її подругою розпивав спиртне. Потім він у ході конфлікту, що спалахнув, потягнув дівчину за волосся вниз, через що вона впала на коліна.

Скориставшись безпорадним становищем потерпілої, зловмисник став завдавати їй ударів кулаком по голові та тілу. Потім у хід пішли ноги, якими він вдарив дівчину кілька разів.

Коли правопорушник припинив бити потерпілу, і вона стала на ноги, чоловік схопив її ззаду за шию і почав душити.

Внаслідок нападу дівчина отримала забій брови, синці під обидва ока, на шиї, лікті та плечах. Експерти кваліфікували побої як легкі тілесні ушкодження із короткочасним розладом здоров’я.

Суд розглянув матеріали справи за спрощеною процедурою, тобто без судового засідання, та вирішив визнати підсудного винним у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності).

Чоловіку призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду строком 1 рік 6 місяців. Таким чином, у його житті мало що зміниться. Тепер засуджений має періодично приходити для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи, не виїжджати за межі України без дозволу.

При цьому санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, виправних робіт на строк до 1 року, арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.

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