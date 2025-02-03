Росіяни відрізали голову українському військовому: в Україні вже відреагували на звірство

Жахливі кадри з’явилися в соцмережах

Особу вбитого росіянами українського військовослужбовця, якого обезголовили на камеру, було попередньо встановлено. Про це заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Захиснику української землі холоднокровно відрізали голову і потім поклали її у дерев’яний ящик. Шокуючі кадри з’явилися у багатьох Телеграм-каналах.

"Національну поліцію України вже поінформовано для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що у соцмережах почали активно розповсюджуватися фотографії того, як українському військовому росіяни відрізають голову і потім кладуть її в ящик. Розслідуванням цієї справи негайно зайнялися правоохоронці. Особу вбитого вдалося встановити.

Наразі проводиться низка слідчих дій, а з рідними військового зв’язуються представники правоохоронних органів. Обставини події встановлюються.

Слід зазначити, що всі злочини росіян ретельно документуються і розслідується, щоб після війни всі винні понесли справедливе покарання.

"З метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресора кожен військовий злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається в міжнародні правові інститути", — резюмував Добросердов.

При цьому ООН заявляє про "різке зростання кількості страт полонених українських військовослужбовців". З кінця серпня 2024 року місія ООН зафіксувала 79 страт українців у 24 окремих інцидентах.

"Багато українських солдатів, які здалися або перебували під фізичним арештом у російських збройних сил, було розстріляно на місці. Свідки також описували вбивства беззбройних і поранених українських солдатів", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українських полонених розстріляли росіяни протягом 2024 року. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав жахливу цифру.