Россияне отрезали голову украинскому военному: в Украине уже отреагировали на зверство

Жуткие кадры появились в соцсетях

Личность убитого россиянами украинского военнослужащего, которого обезглавили на камеру, была предварительно установлена. Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Защитнику украинской земли хладнокровно отрезали голову и затем положили ее в деревянный ящик. Шокирующие кадры появились во многих Телеграм-каналах.

"Национальная полиция Украины уже проинформирована для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий с целью выяснения обстоятельств происшествия, установления местонахождения тела и других важных деталей", — говорится в сообщении.

Известно, что в соцсетях начали активно распространяться фотографии того, как украинскому военному россияне отрезают голову и затем кладут ее в ящик. Расследованием данного дела незамедлительно занялись правоохранители. Личность убитого удалось установить.

На данный момент проводится ряд следственных действий, а с родными военного связываются представители правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Стоит отметить, что все преступления россиян тщательно документируются и расследуется, чтобы по окончании войны все виновные понесли справедливое наказание.

"С целью обеспечения неотвратимости ответственности страны-агрессора, каждое военное преступление тщательно документируется, а соответствующая информация передается в международные правовые институты", — резюмировал Добросердов.

При этом ООН заявляет о "резком росте числа казней пленных украинских военнослужащих". С конца августа 2024 миссия ООН зафиксировала 79 казней украинцев в 24 отдельных инцидентах.

"Многие украинские солдаты, которые сдались или находились под физическим арестом у российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. Свидетели также описывали убийства безоружных и раненых украинских солдат", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько украинских пленных расстреляли россияне в течение 2024 года. Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал ужасную цифру.