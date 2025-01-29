Російський солдат викрав молоду українку і зробив її секс-рабинею

Заочно злочинцю повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни

Під час окупації військами РФ Ізюмщини місцева мешканка сподобалася одному із загарбників і він силоміць відвіз її із собою до Бєлгорода. Дівчина півтора року провела в полоні, де систематично зазнавала насильства, побиття та принижень.

Вона лише дивом вижила та змогла повернутися додому. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

У невеликому селі Ізюмського району Харківської області стався моторошний інцидент — під час російської окупації 21-річна дівчина сподобалася військовому. Він намагався залицятися до неї, а коли отримав відмову, то почав погрожувати зброєю та обіцяв розстріляти всю її родину. Потім він зґвалтував свою жертву в покинутому будинку та змусив її мовчати про це.

Влітку 2022 року він вирішив викрасти нещасну і вивезти її з собою до Росії. Під загрозою розстрілу сім'ї дівчині наказали зібрати речі та вивезли її до Бєлгорода. Там вона цілих 1,5 року перебувала в сексуальному рабстві.

"Там окупант зачинив її в квартирі, забрав документи, телефон і приходив, коли хотів. Його жертва була морально знищена, дівчина не знала, що робити та як врятуватися.Півтора роки вона жила як бранка. На вікнах і балконі — залізні ґрати, систематичні побиття, знущання та зґвалтування. Жодних шляхів порятунку дівчина не бачила і на початку 2023 року спробували себе вбити — випила борну кислоту", — йдеться в повідомленні.

Після цього зловмисник відвіз дівчину до лікарні, де їй надали допомогу. Російським лікарям викрадена українка розповіла свою історію та просила про допомогу, але медики відправили її "додому", де знущання знову продовжилися.

Врятуватися дівчині вдалося лише дивом — її викрадач виявився військовим-контрактником, який самовільно залишив частину та був затриманий за дезертирство.

Тільки після цього бранка змогла зв’язатися з рідними та нарешті втекти з РФ. Вже в Україні з нею працювали лікарі та психологи, а слідчі військового відділу одразу розпочали роботу — розшукали жертву та змогли зібрати докази.

"Ця справа — унікальна, вперше інкримінуємо СНПК – це сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, а водночас і рабство та незаконну депортацію. Заочно повідомили окупанту про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, будемо оголошувати його в розшук.

Вони не залишаться анонімами без облич – ті, хто знущався та руйнував життя наших людей. Ми всі працюємо заради цього, доводимо справи до суду і зупинятися не плануємо", — резюмував Сергій Болвінов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки українських полонених розстріляли росіяни протягом 2024 року. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав жахливу цифру.