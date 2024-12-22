Росіяни стратили 5 полонених ЗСУ, відео воєнного злочину

Росіяни вбили бійців 110 ОМБр імені Марка Безручка

У суботу, 22 грудня, у мережі з’явилося відео розстрілу російськими окупантами українських військовополонених.

Кадри поширив на Telegram український активіст Сергій Стерненко. Українські військові зайняли позиції у розваленому будинку, їх оточили росіяни. Опинившись у безвихідній ситуації, наші бійці були змушені здатися в полон.

Російські військовослужбовці після того, як українці вийшли з дому, розстріляли п’ятьох людей.

Увага, кадри 18+!!!

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець зазначив, що розстріляними були бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Цей підрозділ входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України: він був сформований у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Повідомлю про цей факт ООН та МКЧХ. Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом", — написав Лубинець у Telegram.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські окупанти знову розстріляли беззбройного українського військовослужбовця.