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Росіяни стратили 5 полонених ЗСУ, відео воєнного злочину

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Росіяни продовжують вчиняти злочини в Україні Новина оновлена 22 грудня 2024, 13:46
Росіяни продовжують вчиняти злочини в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Росіяни вбили бійців 110 ОМБр імені Марка Безручка

У суботу, 22 грудня, у мережі з’явилося відео розстрілу російськими окупантами українських військовополонених.

Кадри поширив на Telegram український активіст Сергій Стерненко. Українські військові зайняли позиції у розваленому будинку, їх оточили росіяни. Опинившись у безвихідній ситуації, наші бійці були змушені здатися в полон.

Російські військовослужбовці після того, як українці вийшли з дому, розстріляли п’ятьох людей.

Увага, кадри 18+!!!

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець зазначив, що розстріляними були бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Цей підрозділ входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України: він був сформований у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Повідомлю про цей факт ООН та МКЧХ. Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом", написав Лубинець у Telegram.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські окупанти знову розстріляли беззбройного українського військовослужбовця.

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