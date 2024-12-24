Під Києвом чоловік під час сварки кинув у сестру гранату (фотофакт)

Зловмисник перебуває під вартою

На Бучанщині під Києвом чоловік кинув гранату у бік своєї сестри та її знайомого. Причиною події стала банальна сварка, яка почалася під час застілля.

Внаслідок вибуху постраждало двоє людей та сам зловмисник, проте після надання медичної допомоги від госпіталізації вони відмовилася. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області.

Відомо, що 31-річний мешканець села Гавронщина на Київщині зібрався за столом зі своєю сестрою та її знайомим. У ході застілля між ними почалася сварка, яка переросла у конфлікт.

Якоїсь миті чоловік дістав гранату і кинув її у бік присутніх. Внаслідок вибуху чоловік отримав посічені рани тіла, а жінка — контузію та осколкові поранення ноги.

Після того, як їм надали медичну допомогу від госпіталізації постраждалі категорично відмовилася. При цьому зловмисник також отримав поранення і йому надали першу допомогу на місці НП.

Варто зазначити, що всі фігуранти перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисника було затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді тривалого ув’язнення.

НП сталася у селі Гавронщина

Нагадаємо, у столиці поліцейські затримали зловмисника, який кинув гранату на стадіон, де в цей момент була група підлітків. На щастя, граната виявилася страйкбольною та масових жертв вдалося уникнути. При цьому постраждав один із хлопців — йому знадобилася допомога медиків.

Хулігана було затримано. Свої дії він пояснив тим, що хотів "пожартувати та налякати" присутніх.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Київській області у квартирі вибухнула граната — жінці ледь не відірвало руки. У результаті події поранення різного ступеня тяжкості отримала 52-річна жінка. Постраждалу з травмами обох рук доправили до лікарні.